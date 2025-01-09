Байден отменил поездку в Италию из-за пожаров в Калифорнии
Президент США Джо Байден отменил визит в Италию, запланированный ранее, на фоне продолжающихся пожаров в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она напомнила, что глава государства посетил Лос-Анджелес, где встретился с полицейскими, пожарными, работниками экстренных служб и утвердил введение в Калифорнии режима масштабного бедствия.
«Президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров», – подчеркнула Жан-Пьер.
Белый дом обнародует дополнительные детали обновленного графика Байдена позже.
Ранее в Калифорнии был введен режим масштабного стихийного бедствия, который позволит жителям округа Лос-Анджелес получить федеральную помощь, в том числе пособия на временное жилье и ремонт пострадавших от пожаров домов, пишет 360.ru.
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