Байден отменил поездку в Италию из-за пожаров в Калифорнии

Президент США Джо Байден отменил визит в Италию, запланированный ранее, на фоне продолжающихся пожаров в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она напомнила, что глава государства посетил Лос-Анджелес, где встретился с полицейскими, пожарными, работниками экстренных служб и утвердил введение в Калифорнии режима масштабного бедствия.

«Президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров», – подчеркнула Жан-Пьер.

Белый дом обнародует дополнительные детали обновленного графика Байдена позже.

Ранее в Калифорнии был введен режим масштабного стихийного бедствия, который позволит жителям округа Лос-Анджелес получить федеральную помощь, в том числе пособия на временное жилье и ремонт пострадавших от пожаров домов, пишет 360.ru.

