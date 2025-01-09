Пожары в Лос-Анджелесе оставили актрису Пэрис Хилтон без дома
9 января 202506:34
В США природный пожар в районе Палисейдс в штате Калифорния охватил прибрежную зону Лос-Анджелеса и уничтожил пляжный дом певицы и актрисы Пэрис Хилтон, сообщает TMZ.
По данным портала, дом в Малибу не является ее основным местом жительства, однако для актрисы это тяжелая утрата.
Известно, что в Пасифик-Палисейдс проживают несколько голливудских звезд и американских политиков. В том числе там расположены дома актеров Бена Аффлека и Джеймса Вудса, а также резиденция вице-президента США Камалы Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru