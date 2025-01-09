Пожары в Лос-Анджелесе оставили актрису Пэрис Хилтон без дома

По данным портала, дом в Малибу не является ее основным местом жительства, однако для актрисы это тяжелая утрата.

Известно, что в Пасифик-Палисейдс проживают несколько голливудских звезд и американских политиков. В том числе там расположены дома актеров Бена Аффлека и Джеймса Вудса, а также резиденция вице-президента США Камалы Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

