Пожары в Лос-Анджелесе оставили актрису Пэрис Хилтон без дома

В США природный пожар в районе Палисейдс в штате Калифорния охватил прибрежную зону Лос-Анджелеса и уничтожил пляжный дом певицы и актрисы Пэрис Хилтон, сообщает TMZ.

СМИ: Дом Камалы Харрис попал в зону эвакуации из-за лесного пожара

По данным портала, дом в Малибу не является ее основным местом жительства, однако для актрисы это тяжелая утрата.

Известно, что в Пасифик-Палисейдс проживают несколько голливудских звезд и американских политиков. В том числе там расположены дома актеров Бена Аффлека и Джеймса Вудса, а также резиденция вице-президента США Камалы Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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