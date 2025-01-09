Экономист: Реальную инфляцию в стране «видно невооружённым взглядом»

На этом фоне, по его словам, дополнительную индексацию пенсий можно проводить в зависимости от уровня фактической инфляции в стране. «Они дадут сглаженную во многом картину инфляции, но они всё равно покажут, что инфляция достаточно высокая, то есть выше ожидаемой», — заявил эксперт. Отмечается, что когда будут получены актуальные данные, то может быть рассмотрена возможность провести «дополнительную индексацию» пенсий.

Ранее в Госдуме заявили, что планируется четыре индексации пенсий в 2026-2027 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

