Экономист: Реальную инфляцию в стране «видно невооружённым взглядом»

Реальную инфляцию в России «видно невооружённым взглядом», а официальные данные на этот счёт могут поступить в январе, сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Василий Колташов.

В Госдуме заявили о невозможности снижения пенсионного возраста

На этом фоне, по его словам, дополнительную индексацию пенсий можно проводить в зависимости от уровня фактической инфляции в стране. «Они дадут сглаженную во многом картину инфляции, но они всё равно покажут, что инфляция достаточно высокая, то есть выше ожидаемой», — заявил эксперт. Отмечается, что когда будут получены актуальные данные, то может быть рассмотрена возможность провести «дополнительную индексацию» пенсий.

Ранее в Госдуме заявили, что планируется четыре индексации пенсий в 2026-2027 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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