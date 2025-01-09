Додик: Европа проигрывает Путину и теряет миллиарды в конфликте на Украине
Европа потеряла миллиарды евро в конфликте вкруг Украины, проигрывая в нем Москве и президенту России Владимиру Путину, сообщил в интервью Радио и телевидению Республики Сербской президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
По его словам, российский лидер с самого начала был прав. Лидер боснийских сербов напомнил, что глава Госдепа США Энтони Блинкен рассказал, как вооружали Киев в условиях Минских соглашений, что признала и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
«Почему тогда у них виноват Путин, в чем? В том, что он защищает Россию? Неужели бы они на этом остановились?», — задался вопросом Додик.
Ранее Додик заявил, что западные силы хотели поделить РФ на пять частей и «думали, что у них это получится», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аналитик заявил, что ставка по вкладу может упасть досрочно
- Экономист: Реальную инфляцию в стране «видно невооружённым взглядом»
- Додик: Европа проигрывает Путину и теряет миллиарды в конфликте на Украине
- Грузия: Европарламент может потребовать начать войну с Россией
- Байден забыл, какого пола родился ребенок у его внучки
- Спецпосланник по Украине: Трамп скоро найдет решение конфликта
- В МЧС выразили соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных
- В Чаде военная колонна выдвинулась к дворцу президента
- Пентагон: Планов военного вторжения в Гренландию сейчас нет
- Спецпосланник по Украине: Трамп не намерен делать уступки Путину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru