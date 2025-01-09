Европа потеряла миллиарды евро в конфликте вкруг Украины, проигрывая в нем Москве и президенту России Владимиру Путину, сообщил в интервью Радио и телевидению Республики Сербской президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

По его словам, российский лидер с самого начала был прав. Лидер боснийских сербов напомнил, что глава Госдепа США Энтони Блинкен рассказал, как вооружали Киев в условиях Минских соглашений, что признала и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Почему тогда у них виноват Путин, в чем? В том, что он защищает Россию? Неужели бы они на этом остановились?», — задался вопросом Додик.

Ранее Додик заявил, что западные силы хотели поделить РФ на пять частей и «думали, что у них это получится», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

