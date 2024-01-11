Ивлеева не признала вину по делу об организации «голой вечеринки»
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева не признала вину по административному делу об организации «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор», сообщает Газета.Ru.
По её словам, в текстовых сообщениях, которые отправлялись гостям, имелась ссылка на фото людей в образах, которые являлись лишь образцом, но не призывом.
В постановлении Лефортовского суда Москвы, на который ссылается издание, говорится, что основной задачей вечеринки было привлечение спонсорских интеграций.
«Адвокат указал, что Ивлеевой не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде», - сказано в документе.
Ранее Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к Ивлеевой, в котором с неё требовали выплатить миллиард рублей компенсации морального вреда за «голую вечеринку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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