СМИ: В Британии проголосовали против расследования изнасилований детей
Британский парламент проголосовал против расследования массовых случаев изнасилований детей в стране бандами, сообщает Sky News.
По данным телеканала, парламентарии проголосовали против нового национального расследования в отношении бандитов, насилующих детей. Это произошло на фоне критики «политических игр». 364 депутата отклонили инициативу о расследовании, «за» выступили 111 депутатов.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил во лжи владельца Tesla и SpaceX Илона Маска. Американский бизнесмен заявил, что бездействие Стармера следует расценивать как соучастие в массовых изнасилованиях девочек бандами в британских городах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru