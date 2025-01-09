По данным телеканала, парламентарии проголосовали против нового национального расследования в отношении бандитов, насилующих детей. Это произошло на фоне критики «политических игр». 364 депутата отклонили инициативу о расследовании, «за» выступили 111 депутатов.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил во лжи владельца Tesla и SpaceX Илона Маска. Американский бизнесмен заявил, что бездействие Стармера следует расценивать как соучастие в массовых изнасилованиях девочек бандами в британских городах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

