Rendez-Vous отвергла обвинения в снижении зарплат после поездки в Куршевель
Компания Rendez-Vous заявила, что не сокращала заработные платы сотрудникам на фоне резонанса вокруг пресс-тура на французский горнолыжный курорт Куршевель. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном сообществе бренда в соцсетях.
В компании подчеркнули, что фиксированный оклад сотрудников во всех магазинах был увеличен, в результате чего гарантированная часть дохода персонала стала выше. В Rendez-Vous также пояснили, что поездка в Куршевель была организована локальной командой в честь дня рождения компании и не носила характер корпоративного отдыха за счет сокращения расходов на персонал.
В заявлении отмечается, что в рамках мероприятия были приглашены коллеги из России, а также партнеры и инфлюенсеры, с которыми бренд сотрудничает на протяжении многих лет. Компания добавила, что внимательно относится к общественной реакции и намерена учитывать высказанную критику при подготовке будущих проектов и выборе форматов мероприятий.
Ранее в СМИ сообщалось, что главный ужин пресс-тура проходил в ресторане Le Chalet de Pierres, полная аренда которого оценивается минимум в 24 тысяч евро без учета еды и напитков. После публикации в соцсетях кадров вечеринки в Куршевеле участники специальной военной операции 21 января начали размещать видеообращения с критикой в адрес компании.
Пресс-тур Rendez-Vous Courchevel был анонсирован 15 января и был приурочен к 25-летию бренда и 16-летию бутика в Куршевеле. В числе гостей мероприятия были российские медийные персоны и инфлюенсеры. Организатором поездки выступила директор по маркетингу компании, которая ранее заявляла, что подобные пресс-туры проводятся брендом как за рубежом, так и в России, передает «Радиоточка НСН».
