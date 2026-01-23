Rendez-Vous отвергла обвинения в снижении зарплат после поездки в Куршевель

В заявлении отмечается, что в рамках мероприятия были приглашены коллеги из России, а также партнеры и инфлюенсеры, с которыми бренд сотрудничает на протяжении многих лет. Компания добавила, что внимательно относится к общественной реакции и намерена учитывать высказанную критику при подготовке будущих проектов и выборе форматов мероприятий.

Ранее в СМИ сообщалось, что главный ужин пресс-тура проходил в ресторане Le Chalet de Pierres, полная аренда которого оценивается минимум в 24 тысяч евро без учета еды и напитков. После публикации в соцсетях кадров вечеринки в Куршевеле участники специальной военной операции 21 января начали размещать видеообращения с критикой в адрес компании.

Пресс-тур Rendez-Vous Courchevel был анонсирован 15 января и был приурочен к 25-летию бренда и 16-летию бутика в Куршевеле. В числе гостей мероприятия были российские медийные персоны и инфлюенсеры. Организатором поездки выступила директор по маркетингу компании, которая ранее заявляла, что подобные пресс-туры проводятся брендом как за рубежом, так и в России, передает «Радиоточка НСН».

