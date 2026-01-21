Российский бренд сократил зарплаты и уехал в пресс-тур в Куршевель
Александр Дяченко заявил НСН, что лакшери-мероприятие в Куршевеле было выгодным для бренда, если бы не случился скандал.
Бренду «Rendez-Vous» еще долго могут припоминать пресс-тур в Куршевеле на фоне урезания зарплат работникам, заявил НСН бренд-стратег, маркетолог Александр Дяченко.
В соцсетях ранее разгорелся скандал после публикаций фотографий пресс-тура бренда «Rendez-Vous» в Куршевеле. Компания пригласила популярных селебрити в пресс-тур, а за полгода до этого сократила зарплату сотрудникам среднего звена в два раза, а ведущим продавцам в три — с 200 тысяч рублей до 60–120 тысяч, пишут СМИ. Директор по маркетингу «Rendez-Vous» Алина Миева заявила, что не намерена оправдываться за пресс-тур бренда. Дяченко рассказал, какими будут последствия.
«Сейчас очень много различных событий могут привести к «отмене» бренда, в основном это связано с тем, что ценности бренда расходятся с ожиданиями пользователей. Если замечается это несоответствие внутри пиар-активности и маркетинговых решений, возникает «отмена». У нее есть вариант перейти на глобальный уровень, либо быстро затухнуть. Все зависит от величины бренда, а также от того, как реагируют представители компании на первый «пожар». Директор по маркетингу компании уже заняла свою твердую позицию. Тут уже надо смотреть, что бренд будет делать дальше, какие активности. Бренду могут долго припоминать не самое лучшее поведение», - рассказал он.
Также он объяснил, в чем выгода для компании такого дорогого мероприятия.
«Такие поездки – это способ собрать аудиторию нескольких известных людей и блогеров через одно мероприятие. Это сразу серия публикаций и так далее. Если начать считать, сколько стоит одна публикация у той же Ксении Собчак, станет понятно, что проще сделать такое мероприятие. Получается, что в итоге мероприятие стоит дешевле, чем отдельный пост или история каждой приглашенный звезды в сумме. Конечно, такие поездки помогают выстроить долгосрочные отношения с брендом. Тут может быть много положительных эффектов, не считая просто упоминаний в СМИ», - пояснил собеседник НСН.
Сеть магазинов обуви и аксессуаров «Rendez-Vous» за последний год получила 26 предостережений Роспотребнадзора после жалоб покупателей на качество товаров. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
