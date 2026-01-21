«Сейчас очень много различных событий могут привести к «отмене» бренда, в основном это связано с тем, что ценности бренда расходятся с ожиданиями пользователей. Если замечается это несоответствие внутри пиар-активности и маркетинговых решений, возникает «отмена». У нее есть вариант перейти на глобальный уровень, либо быстро затухнуть. Все зависит от величины бренда, а также от того, как реагируют представители компании на первый «пожар». Директор по маркетингу компании уже заняла свою твердую позицию. Тут уже надо смотреть, что бренд будет делать дальше, какие активности. Бренду могут долго припоминать не самое лучшее поведение», - рассказал он.

Также он объяснил, в чем выгода для компании такого дорогого мероприятия.