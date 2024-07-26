Рекультивацию полигона «Красный Бор» завершили на 60 процентов

Специалисты на 60% закончили ликвидацию опасных отходов на полигоне «Красный Бор» под Санкт-Петербургом. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Дмитрия Патрушева.

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Отмечается, что отходы на полигон свозились со всего СССР. По словам Патрушева, полигон уже не настолько опасен, как раньше, однако работы по его ликвидации должны быть продолжены. Вице-премьер предположил, что на это потребуется еще несколько лет.

Ликвидация отходов проводится в рамках нацпроекта «Экология» усилиями Минприроды и Росатома. На его реализацию выделено 47 млрд рублей, еще 46 млрд рублей планируется перечислить с 2025 по 2028 год.

Ранее сообщалось, что власти России выделят еще 6,5 млрд рублей до конца текущего года на очистку рек, строительство дамб и ремонт гидротехнических сооружений.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьЛиквидацияЭкология

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