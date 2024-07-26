Рекультивацию полигона «Красный Бор» завершили на 60 процентов

Отмечается, что отходы на полигон свозились со всего СССР. По словам Патрушева, полигон уже не настолько опасен, как раньше, однако работы по его ликвидации должны быть продолжены. Вице-премьер предположил, что на это потребуется еще несколько лет.

Ликвидация отходов проводится в рамках нацпроекта «Экология» усилиями Минприроды и Росатома. На его реализацию выделено 47 млрд рублей, еще 46 млрд рублей планируется перечислить с 2025 по 2028 год.

Ранее сообщалось, что власти России выделят еще 6,5 млрд рублей до конца текущего года на очистку рек, строительство дамб и ремонт гидротехнических сооружений.

