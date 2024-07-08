Правительство России выделит миллиарды рублей на очистку рек
Власти России выделят еще 6,5 млрд рублей до конца текущего года на очистку рек, строительство дамб и ремонт гидротехнических сооружений. Об этом сообщается на сайте правительства.
По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, за последние три года уже было возведено более 50 километров дамб, отремонтировано 137 гидротехнических сооружений, а также расчищено свыше 220 километров русел рек. Перечисленные работы обошлись в 23 млрд рублей.
Патрушев подчеркнул, что другим важным направлением работы Росводресурсов является реализация профильных мероприятий нацпроекта «Экология». По его словам, результаты уже сейчас положительно сказываются на качестве жизни порядка 17 млн россиян.
Ранее сообщалось, что в ходе акции по очистке берегов «Марафон рек» более двух тысяч жителей России собрали свыше 400 кубометров отходов, передает «Радиоточка НСН».
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