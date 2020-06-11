Ректор Уральского университета рассказал о рейтинге лучших вузов
Ректор Уральского федерального университета им. Б. Ельцина (УРФУ) Виктор Кокшаров рассказал о принципе составления мирового рейтинга лучших вузов, а также о перспективах российских университетов. Об этом сообщает «МИР 24».
Виктор Кокшаров назвал ведущие рейтинги - QS, Times Higher Education и Шанхайский рейтинг, и отметил, что, несмотря на улучшение позиций, этого недостаточно, так как образование является одним из базовых приоритетов внутренней политики РФ. Также ректор подчеркнул, что многие университеты, попавшие в топ-500, находятся не в столице, что демонстрирует качество регионального высшего образования.
Ключевыми показателями для оценки вуза является академическая репутация, репутация среди работодателей, цитирование научных статей, а также доля иностранных студентов и преподавателей. Кошкаров подчеркнул, что в последние годы российские вузы обратили внимание на последний пункт, что повлияло на усиление связей с иностранными партнерами.
Ранее НСН писала о том, что МГУ поднялся на 74-е место в рейтинге QS World University Rankings, что стало лучшим результатом для университета с 2004 года. Также свои позиции улучшили СПбГУ, ТГУ (Томск) и НГУ (Новосибирск).
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