Ректор Уральского университета рассказал о рейтинге лучших вузов

Ректор Уральского федерального университета им. Б. Ельцина (УРФУ) Виктор Кокшаров рассказал о принципе составления мирового рейтинга лучших вузов, а также о перспективах российских университетов. Об этом сообщает «МИР 24».

Виктор Кокшаров назвал ведущие рейтинги - QS, Times Higher Education и Шанхайский рейтинг, и отметил, что, несмотря на улучшение позиций, этого недостаточно, так как образование является одним из базовых приоритетов внутренней политики РФ. Также ректор подчеркнул, что многие университеты, попавшие в топ-500, находятся не в столице, что демонстрирует качество регионального высшего образования.