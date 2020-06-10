МГУ стал лучшим вузом РФ в мировом рейтинге QS

Так, МГУ стал 74-м в рейтинге. Отмечается, что это лучший результат вуза за всю историю рейтингов QS c 2004 года. Ранее МГУ находился на 84 строчке.

Всего в рейтинг попали 28 российских университетов, большинство из которых укрепили свои позиции по сравнению с прошлыми годами. Среди них Санкт-Петербургский государственный университет (225-е место), Новосибирский государственный университет (228-е место), Томский государственный университет (250-е место) и другие.

Рейтинг вузов QS World University Rankings включает тысячу лучших университетов мира. Среди критериев отбора - академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение студентов и преподавателей, процент иностранных сотрудников и процент студентов из других стран.

