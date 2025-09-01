Новые требования закона о предустановке в РФ на смартфоны магазина приложений RuStore невыполнимы и заставят продавцов уйти в серую зону, заявил в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

C 1 сентября при продаже смартфонов в РФ на них должно быть предустановлено приложение российского магазина RuStore. Новое требование распространяется на все гаджеты, продаваемые в России, включая iPhone. По дынным СМИ, некоторые магазины начали в этой связи маркировать iPhone как бракованные и некачественные. По оценке Муртазина, этот закон ударит не по производителям смартфонов, а приведет к многомиллионным налоговым потерям российской экономики.

«На сегодняшний день у нас не может быть системного приложения RuStore на Android и тем более его нет для Apple. Этот закон не рабочий, мы кошмарим собственную розницу ради того, чтобы продвинуть немножко RuStore. Соглашение Google с производителями железа: Samsung, Honor и другими запрещают установку подобного софта. Соответственно, выбирая между одним рынком России и всем миром, производители выберут весь мир. Они продажи не потеряют, но потеряет деньги наша экономика, у нас будет куча дел в судах. Фактически всех выдавливают в серую зону, чтобы телефонами торговали не официально, а за наличный расчет, как это сейчас набирает обороты в онлайн-маркетах. У нас де-факто потери экономики в налогах из-за этого закона составят за год порядка сорока миллиардов рублей», - подсчитал эксперт.

По его данным, продавцов телефонов ждет волна проигранных судов.

«RuStore должен быть не дискриминационно установлен на любой смартфон и планшет, который продается в России, на уровне системного приложения, также как App Store от Apple или Play Store от Google. Это невыполнимое требование. В законе прописывается, что если этого нет, то такое устройство считается имеющим существенный дефект, то есть бракованным. Это касается 100% всего рынка смартфонов и планшетов, которые продаются в России, а не только iPhone. Если вы не взяли у покупателя согласие с паспортными данными, что он покупает бракованный товар, тогда с вероятностью 99% вы в суде проиграете, вернете деньги покупателю, и это будут ваши убытки. Эта компенсация может быть получена через неделю, месяц, год или два года после покупки товара. Через 3-4 месяца мы увидим взлет обращений в суды, когда человек купил какой-нибудь дорогой телефон или планшет, попользовался им и возвращает в магазин, потому что нашел существенный недостаток», - заключил собеседник НСН.

Блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в этом году будет ажиотаж вокруг новых iPhone 17, которые представят публике 9 сентября.

