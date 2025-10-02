Давид Гетта в пятый раз стал лучшим диджеем планеты
Французский диджей и продюсер Давид Гетта (David Guetta) стал лучшим диджеем планеты 2025 года по версии DJ Mag. Как отмечает издание, он возглавил рейтинг в пятый раз.
Впервые француз занял первое место в DJ Mag’s Top 100 DJs в 2011 году. Затем он снова признавался лучшим в 2020, 2021 и 2023 годах. Благодаря пятой победе в 2025 году 57-летний Гетта сравнялся по количеству титулов с Армином ван Бюреном и Мартином Гарриксом.
«Для меня это большая честь. Это по-прежнему много значит для меня, потому что самое большое чувство в моей жизни — это играть новую музыку для людей и видеть их реакцию», - заявил француз.
Ранее Гетта по итогу лета 2025 года стал самым ротируемым зарубежным исполнителем на российских радиостанциях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Давид Гетта в пятый раз стал лучшим диджеем планеты
- Песков рассказал, о чем Путин будет говорить на «Валдае»
- Россиянам посоветовали не платить детям за хорошее поведение и оценки
- Актеру Садальскому запретили въезд в Латвию
- В России объяснили, как помочь отечественным производителям электроники
- Концерты vs стриминги: Что приносит артистам самые быстрые деньги
- Техноблогер объяснил рекордный обвал на рынке смартфонов
- Слуцкого переизбрали на пост председателя ЛДПР
- Будет страшная битва: Какую аудиторию подарят кинотеатрам новогодние сказки
- Более 40 млн пользователей зарегистрировались в мессенджере МАХ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru