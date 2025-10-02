Давид Гетта в пятый раз стал лучшим диджеем планеты

Впервые француз занял первое место в DJ Mag’s Top 100 DJs в 2011 году. Затем он снова признавался лучшим в 2020, 2021 и 2023 годах. Благодаря пятой победе в 2025 году 57-летний Гетта сравнялся по количеству титулов с Армином ван Бюреном и Мартином Гарриксом.

«Для меня это большая честь. Это по-прежнему много значит для меня, потому что самое большое чувство в моей жизни — это играть новую музыку для людей и видеть их реакцию», - заявил француз.

Ранее Гетта по итогу лета 2025 года стал самым ротируемым зарубежным исполнителем на российских радиостанциях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

