В Якутии побит рекорд по температуре 80-летней давности

Необычно теплая, для этого времени года, погода установилась в Якутии, где столбики термометров 22 января показывают температуру воздуха от -3 до -8 градусов, сообщает РИА Новости.

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Как подчеркнули в республиканском Гидрометцентре, тем самым побит рекорд 1940-х годов. Кроме того, по прогнозам синоптиков, такая аномально тёплая для января погода сохранится в регионе до окончания текущей недели.

Ранее марафон «Полюс холода - Оймякон» прошел в Якутии при морозах до -50, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Патрин
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