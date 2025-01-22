В Якутии побит рекорд по температуре 80-летней давности

Как подчеркнули в республиканском Гидрометцентре, тем самым побит рекорд 1940-х годов. Кроме того, по прогнозам синоптиков, такая аномально тёплая для января погода сохранится в регионе до окончания текущей недели.

Ранее марафон «Полюс холода - Оймякон» прошел в Якутии при морозах до -50, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

