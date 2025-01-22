В Якутии побит рекорд по температуре 80-летней давности
22 января 202513:04
Необычно теплая, для этого времени года, погода установилась в Якутии, где столбики термометров 22 января показывают температуру воздуха от -3 до -8 градусов, сообщает РИА Новости.
Как подчеркнули в республиканском Гидрометцентре, тем самым побит рекорд 1940-х годов. Кроме того, по прогнозам синоптиков, такая аномально тёплая для января погода сохранится в регионе до окончания текущей недели.
Ранее марафон «Полюс холода - Оймякон» прошел в Якутии при морозах до -50, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru