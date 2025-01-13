Погодные аномалии поставили Россию под угрозу неурожая

Малоснежная зима угрожает урожаю озимых в России, заявил в эфире телеканала «Звезда» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Тишковец: Настоящей зимы в Москве не будет

По его словам, нынешняя зима оказалась нетипично мягкой, а малый снежный покров способен нанести вред росту озимых на фоне сильного мороза. На урожае также может сказать и недостаток влаги.

По словам Шувалова, аномальное тепло (сейчас температура превышает норму более чем на 4-5 градусов и скорее соответствует началу ноября, нежели январю) продержится до конца месяца.

Синоптик напомнил, что текущий январь всего лишь на полгода отстает от рекордно теплой зимы 2020 года.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «настоящей зимы» в Москве не ожидается. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Погожев
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