Рекомендации по работе общепита согласовали с рестораторами Москвы
Рестораторы Москвы совместно с управлением Роспотребнадзора по городу Москве, столичным департаментом торговли и услуг приняли участие в согласовании рекомендаций по организации работы московских предприятий общественного питания в условиях пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Рестораторы отмечают дополнительные, более жесткие, чем для регионов, требования и особенности работы общепита в Москве, городе с высокой плотностью населения.
«Мы готовы соблюдать эти рекомендации, потому что нам нужно открываться. Обсуждали, и все пришли к мнению, что этих мер достаточно и их необходимо соблюдать для того, чтобы не было никаких проблем с так называемым перекрестным заражением. Наша задача - сделать все, чтобы на наших предприятиях ничего такого не произошло», - сказал глава Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.
Так, посетителям и персоналу потребуется соблюдать масочный режим не только при входе в ресторан, но и если гости захотят отойти от своего столика.
Рестораторы уже начали подготовку к открытию, расставляют столы и стулья на необходимое расстояние, проводят дезинфекцию. Активно начнут открывать летние площадки.
«Требования для летних веранд менее жесткие, их проще соблюсти. По ресторанам - чуть сложнее, но это достижимо», - сказал основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.
При этом рестораторы считают, что соблюдение новых правил возможно при содействии и понимании самих москвичей.
Ранее совладелец консалтинговой компании Unusual Concepts Олег Дмитриев сообщил НСН, что ретейл и сфера общепита быстро адаптируются к новым условиям, ищут новые возможности привлечения клиентов, пробуют себя в онлайн-формате.
«Кризис изменил потребителя и экономику. Он заставляет индустрию питания, магазины и другие отрасли серьезно перестраивать текущие процессы, команды, делать их более адаптивными к быстро меняющимся условиям продаж. Реальные доходы потребителя снижаются, массовое нахождение людей на торговой площадке ограничивается, привычки граждан к покупкам в дистанционном формате возрастают, – в текущих реалиях борьба за покупателя становится еще острее», - отметил он.
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