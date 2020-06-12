Рекомендации по работе общепита согласовали с рестораторами Москвы

«Мы готовы соблюдать эти рекомендации, потому что нам нужно открываться. Обсуждали, и все пришли к мнению, что этих мер достаточно и их необходимо соблюдать для того, чтобы не было никаких проблем с так называемым перекрестным заражением. Наша задача - сделать все, чтобы на наших предприятиях ничего такого не произошло», - сказал глава Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

Так, посетителям и персоналу потребуется соблюдать масочный режим не только при входе в ресторан, но и если гости захотят отойти от своего столика.

Рестораторы уже начали подготовку к открытию, расставляют столы и стулья на необходимое расстояние, проводят дезинфекцию. Активно начнут открывать летние площадки.

«Требования для летних веранд менее жесткие, их проще соблюсти. По ресторанам - чуть сложнее, но это достижимо», - сказал основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

При этом рестораторы считают, что соблюдение новых правил возможно при содействии и понимании самих москвичей.

Ранее совладелец консалтинговой компании Unusual Concepts Олег Дмитриев сообщил НСН, что ретейл и сфера общепита быстро адаптируются к новым условиям, ищут новые возможности привлечения клиентов, пробуют себя в онлайн-формате.

«Кризис изменил потребителя и экономику. Он заставляет индустрию питания, магазины и другие отрасли серьезно перестраивать текущие процессы, команды, делать их более адаптивными к быстро меняющимся условиям продаж. Реальные доходы потребителя снижаются, массовое нахождение людей на торговой площадке ограничивается, привычки граждан к покупкам в дистанционном формате возрастают, – в текущих реалиях борьба за покупателя становится еще острее», - отметил он.

