Объём продаж в кафе и ресторанах упал на 60%

Так, объём продаж в денежном выражении в кафе упал на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в ресторанах — на 61%. Средний чек сократился на 15% и 18% соответственно — до 304 рублей в кафе и до 693 рублей в ресторанах, причём существенная разница заметна даже по сравнению с «докоронавирусным» февралём.

Между тем, в продолжавших работу розничных сетях наблюдается обратная динамика. Средний чек в продуктовых супермаркетах вырос на 30% по сравнению с маем прошлого года, средний чек в магазинах формата «у дома» увеличился на на 17%. При этом объёмы продаж в денежном выражении выросли на 3-4%.

По словам совладельца консалтинговой компании Unusual Concepts Олега Дмитриева, ретейл и сфера общепита быстро адаптируются к новым условиям, ищут новые возможности привлечения клиентов, пробуют себя в онлайн-формате.

«Кризис изменил потребителя и экономику. Он заставляет индустрию питания, магазины и другие отрасли серьезно перестраивать текущие процессы, команды, делать их более адаптивными к быстро меняющимся условиям продаж. Однако предпринимателей и руководителей компаний, которые оперативно оценили риски и приступили к трансформации своего бизнеса еще в первые недели развития ситуации с коронавирусом, не так много. Хотя именно они и обеспечивают сейчас прирост товарооборота, который с апреля по май, по разным оценкам, составил в торговле порядка 15% (в основном за счет сектора Ecommerce и продаж «на вынос»). Реальные доходы потребителя снижаются, массовое нахождение людей на торговой площадке ограничивается, привычки граждан к покупкам в дистанционном формате возрастают, – в текущих реалиях борьба за покупателя становится еще острее», - отметил он.

