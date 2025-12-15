Трамп: В Вашингтоне построят триумфальную арку
Триумфальную арку возведут в Вашингтоне, она «превзойдет все остальные». Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Политик обратил внимание, что американская столица - единственный крупный город в мире, в котором нет такой арки. Сооружение появится на противоположной от мемориала американскому президенту Аврааму Линкольну стороне Арлингтонского моста.
«Это нечто настолько особенное, что будет похоже на то, что есть в Париже, но... превосходит парижский вариант во всех отношениях», - указал Трамп.
Ранее политик заявил, что США достигли большого прогресса в решении российско-украинского конфликта, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: В Вашингтоне построят триумфальную арку
- В Ростовской области отразили массированную атаку дронов на 12 муниципалитетов
- Долина просила оставить ей пианино и стул в ходе сделки с квартирой
- СМИ: Wildberries может запустить сервис такси в РФ в 2026 году
- Долги россиян по налогам достигли рекордных 3,3 трлн рублей
- СМИ: Спецслужбы Украины начали вербовать российских подростков в чатах знакомств
- Россиян предупредили о риске упразднения банковской тайны из-за привязки ИНН к счетам
- СМИ: Руководить обороной в период военного положения будут главы регионов
- Уиткофф: Вашингтон и Киев достигли значительного прогресса в обсуждении мирного плана
- Умер российский композитор Левон Оганезов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru