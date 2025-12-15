Трамп: В Вашингтоне построят триумфальную арку

Триумфальную арку возведут в Вашингтоне, она «превзойдет все остальные». Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме.

Политик обратил внимание, что американская столица - единственный крупный город в мире, в котором нет такой арки. Сооружение появится на противоположной от мемориала американскому президенту Аврааму Линкольну стороне Арлингтонского моста.

«Это нечто настолько особенное, что будет похоже на то, что есть в Париже, но... превосходит парижский вариант во всех отношениях», - указал Трамп.

Ранее политик заявил, что США достигли большого прогресса в решении российско-украинского конфликта, пишет 360.ru.

