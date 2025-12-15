В Ростовской области отразили массированную атаку дронов на 12 муниципалитетов

Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, а также Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский, Константиновский районы подверглись массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Обошлось без пострадавших. Последствия атаки зафиксированы в Ростове, Каменске, Каменском и Тарасовском районах. В Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованные у частного дома... На ул.Всесоюзная повреждения получила кровля частного дома», - написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, в Тарасовском районе в поселке Деркул была повреждена крыша частного дома, а в хуторе Нижнемитякин обломки БПЛА упали на частном подворье. Также фрагменты дронов рухнули на частной территории в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района и в микрорайоне Каменска.

Муниципальные комиссии оценят и зафиксируют нанесенный ущерб.

Накануне вечером над Ростовской областью сбили 52 беспилотника ВСУ, напоминает 360.ru.

