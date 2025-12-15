Уиткофф: Вашингтон и Киев достигли значительного прогресса в обсуждении мирного плана

США и Украина достигли значительного прогресса в обсуждении мирного плана, сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф по итогам переговоров, прошедших в Берлине.

Зеленский: Шанс на мирное урегулирование на Украине сейчас значителен

По его словам, стороны рассматривали документ из 20 пунктов. Встреча продолжалась более пяти часов.

В переговорах участвовали, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и зять президента США Джаред Кушнер, который 2 декабря присутствовал на встрече с лидером России Владимиром Путиным.

15 декабря пройдет встреча Уиткоффа с главами Великобритании, Франции и Германии.

Ранее стало известно, что Зеленский готов отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

