Долина просила оставить ей пианино и стул в ходе сделки с квартирой

Адвокат певицы Ларисы Долиной, которая продала свою квартиру под влиянием мошенников, привела деталь, подтверждающую адекватность клиентки во время сделки, сообщает РИА Новости.

СМИ: Квартира Долиной все еще находится под арестом

По словам юриста Светланы Свириденко, её подзащитная, договариваясь с покупательницей Полиной Лурье, попросила не включать в продажу её личное пианино и стул. «Такое поведение говорит о разумности Долиной в ходе сделки», — указала правозащитника. Отмечается, что Долина сама определила, какое имущество оставит покупателю.

Ранее юрист назвал вероятные решения Верховного суда по делу Долиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
ТЕГИ:НедвижимостьПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры