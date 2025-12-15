Долина просила оставить ей пианино и стул в ходе сделки с квартирой
Адвокат певицы Ларисы Долиной, которая продала свою квартиру под влиянием мошенников, привела деталь, подтверждающую адекватность клиентки во время сделки, сообщает РИА Новости.
По словам юриста Светланы Свириденко, её подзащитная, договариваясь с покупательницей Полиной Лурье, попросила не включать в продажу её личное пианино и стул. «Такое поведение говорит о разумности Долиной в ходе сделки», — указала правозащитника. Отмечается, что Долина сама определила, какое имущество оставит покупателю.
Ранее юрист назвал вероятные решения Верховного суда по делу Долиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
