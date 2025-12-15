СМИ: Руководить обороной в период военного положения будут главы регионов
Министерство обороны России предлагает масштабные поправки в федеральный закон «Об обороне», направленные на системную перестройку управления в регионах при введении военного положения, сообщает «Коммерсант».
Ключевое нововведение — создание единых межведомственных штабов обороны на уровне субъектов и муниципальных образований. Необходимость изменений, как указано в пояснительной записке к законопроекту, выявил практический опыт ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 2022 году там одновременно действовали оперативные штабы и штабы территориальной обороны, что привело к параллелизму, несогласованности и снижению эффективности, особенно в вопросах мобилизации и гражданской обороны.
Объединение этих структур в единые штабы обороны в августе 2023 года стало прообразом предлагаемой реформы. Новые штабы будут формироваться при введении военного положения, но готовиться к работе заранее. Их костяк составят представители федеральной и региональной власти, силовых структур и местного самоуправления, что обеспечит сквозную координацию.
