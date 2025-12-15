СМИ: Wildberries может запустить сервис такси в РФ в 2026 году

Маркетплейс Wildberries планирует расширить свою экосистему, запустив собственный сервис такси в России в 2026 году, сообщают «Известия».

Бомбилы из 90-х: Закон о локализации заставит таксистов уйти в тень

Компания уже разработала отдельное приложение и до конца текущего года ведет набор водителей через партнерскую курьерскую программу. В пресс-службе Wildberries подтвердили тестирование сервиса в Белоруссии и Узбекистане, отметив, что говорить о запуске в РФ пока преждевременно. Тем не менее, этот шаг рассматривается как часть стратегии по созданию многопрофильной экосистемы для конкуренции с такими гигантами, как «Яндекс».

Выход на рынок, который эксперты называют фактически монополизированным, будет сложным. По данным дептранса Москвы, на «Яндекс Go» приходится 96% заказов. ФАС также неоднократно указывала на доминирующее положение «Яндекс Такси».

Российский рынок такси столкнулся с проблемами: рост цен на поездки на 10% по стране, кадровый дефицит, удорожание топлива и грядущее требование о локализации автомобилей с 2026 года. Это создает дополнительные барьеры для новичков.

Большинство таксопарков не планируют обновлять автомобили из-за закона о локализации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТранспортТакси

Горячие новости

Все новости

партнеры