СМИ: Wildberries может запустить сервис такси в РФ в 2026 году
Маркетплейс Wildberries планирует расширить свою экосистему, запустив собственный сервис такси в России в 2026 году, сообщают «Известия».
Компания уже разработала отдельное приложение и до конца текущего года ведет набор водителей через партнерскую курьерскую программу. В пресс-службе Wildberries подтвердили тестирование сервиса в Белоруссии и Узбекистане, отметив, что говорить о запуске в РФ пока преждевременно. Тем не менее, этот шаг рассматривается как часть стратегии по созданию многопрофильной экосистемы для конкуренции с такими гигантами, как «Яндекс».
Выход на рынок, который эксперты называют фактически монополизированным, будет сложным. По данным дептранса Москвы, на «Яндекс Go» приходится 96% заказов. ФАС также неоднократно указывала на доминирующее положение «Яндекс Такси».
Российский рынок такси столкнулся с проблемами: рост цен на поездки на 10% по стране, кадровый дефицит, удорожание топлива и грядущее требование о локализации автомобилей с 2026 года. Это создает дополнительные барьеры для новичков.
Большинство таксопарков не планируют обновлять автомобили из-за закона о локализации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru