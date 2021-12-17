Иммунолог предрек взрывной рост заражений «омикроном» в Москве
Взрывной рост случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» может ожидать Москву к концу декабря. Таким мнением поделился врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Специалист объяснил, что увеличения заболеваемости стоит ждать «либо на праздниках, либо перед праздниками».
«Потому что сейчас начнется беготня по магазинам, все надо купить, со всеми повидаться, детей на утренники привести, какие-то мероприятия в детских садах. Это все равно приведет к тому, что перемешивание людей будет очень сильное», – рассказал Болибок в беседе с «Москвой 24».
По словам иммунолога, омикрон-штамм будет активно распространяться через детей, так как они «вообще не привиты» и болеют в том числе новым вариантом COVID-19.
Болибок подчеркнул, что единственный способ защититься от тяжелой формы заболевания — вакцинация: привитые «болеют не тяжело», а прививка «предохраняет от смерти».
«Мы это видим по всем штаммам, что привитые практически не погибают от коронавируса», – заключил медик.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала «пугающей» скорость распространения в мире омикрон-штамма, пишет Газета.ру. При этом в России уже выявлено 25 заразившихся новым вариантом коронавируса, и не стоит исключать возможность последовательного распространения этого штамма по всей стране, отмечает РИА ФАН.
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