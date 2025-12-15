Умер российский композитор Левон Оганезов
Композитор, актер, телеведущий, народный артист России Левон Оганезов скончался в возрасте 84 лет, сообщила в соцсетях его дочь Мария Шкловер.
По ее словам, для многочисленных поклонников он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. «Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом», – написала она.
Оганезова не стало 13 декабря. Причиной тому стала продолжительная борьба с онкологией. 25 декабря народному артисту исполнилось бы 85 лет.
Музыкант работал со многими знаменитостями, включая Иосифа Кобзона, Владимира Винокура и Ларису Голубкину.
Ранее скончался звезда «Реальных пацанов» Дмитрий Красильников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
