Умер российский композитор Левон Оганезов

Композитор, актер, телеведущий, народный артист России Левон Оганезов скончался в возрасте 84 лет, сообщила в соцсетях его дочь Мария Шкловер.

По ее словам, для многочисленных поклонников он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. «Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом», – написала она.

Оганезова не стало 13 декабря. Причиной тому стала продолжительная борьба с онкологией. 25 декабря народному артисту исполнилось бы 85 лет.

Музыкант работал со многими знаменитостями, включая Иосифа Кобзона, Владимира Винокура и Ларису Голубкину.

ФОТО: РИА Новости
