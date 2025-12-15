Долги россиян по налогам достигли рекордных 3,3 трлн рублей
Рекордный рост налоговой задолженности россиян достиг 3,26 трлн рублей, сообщают «Известия».
Таковы результаты за 9 месяцев 2025 года. Эксперты объясняют это комплексом причин, среди которых не только экономические условия, но и политика регуляторов. Налоговая служба стала работать эффективнее, лучше выявляя нарушения.
На этом фоне бизнесу все сложнее использовать серые схемы для минимизации платежей, что ведет к росту прозрачности. С другой стороны, экономическая конъюнктура также подталкивает долг вверх. Ключевая ставка сделала просрочки крайне дорогими из-за растущих пеней. Кроме того, снижение прибыли компаний из-за дорогих кредитов ограничивает их возможности по своевременной уплате налогов.
Новые правила взыскания долгов не будут касаться большинства россиян, которые добросовестно платят налоги, заявил ранее член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
