Доверчивых пенсионеров предложили «спасать» соцрекламой и компьютерным многоборьем
Курсы повышения цифровой грамотности и социальная реклама помогут отгородить пенсионеров от действий мошенников, отметили эксперты НСН.
С учетом активности мошенников важно повышать цифровую грамотность пенсионеров и создавать отдельные курсы, на которых информация бы доносилась понятным языком. Об этом в пресс-центре НСН заявил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
«Надо учить людей. В Москве в каждом районе сегодня есть офисы активного долголетия, это есть и во многих регионах. Мы большое количество времени занимаемся обучением людей пенсионного возраста цифровым технологиям. Пропагандируем это с помощью интересных событий типа чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Знаю, что РЭУ им. Г.В. Плеханова сейчас проводит такой специальный чемпионат по финансовой грамотности. Этих мероприятий должно быть больше. Вместо рекламы, которая длится по телевизору 20 минут в течение часа, можно давать соответствующую информацию правоохранительных органов. На примерах, с живыми лицами. Есть механизмы, которыми можно защищаться, и надо учить людей этому», - сообщил он.
В свою очередь бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай призвала не ограничиваться обучением, а доносить информацию комплексно.
«У нас мошенники буквально ведут за руку. Это не только вопрос умения использовать гаджеты. Я бы исходила из того, что нам необходимо донести информацию населению всех возрастов в том формате, в котором они это могут воспринимать. Можно социальные ролики крутить в общественном транспорте. Открыть горячую линию для пенсионеров. Можно в параллель с обучением цифровизации обучать, как не стать жертвой мошенников. Формат должен быть комплексным. Должны лежать доступные материалы в поликлиниках и тех местах, где постоянно появляются пенсионеры. Рано или поздно семь прикосновений с информацией случится и она отложится», - сказала она.
Ранее руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев заявил «Радиоточке НСН», что блокировка звонков в мессенджере WhatsApp (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) способствовала снижению случаев мошенничества, однако злоумышленники регулярно находят все новые схемы
