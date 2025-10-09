К бесплатному обмену детскими вещами призвали подключить маркетплейсы
Предложение создать в России мам-шеринг — разумный выход для родителей, которые хотели бы бесплатно отдать в другие семьи хорошие и качественные вещи, не подходящие по возрасту их детям, сказал НСН Павел Пожигайло.
Маркетплейсы могли бы сделать специальную вкладку на своих сайтах для бесплатного обмена детскими вещами. Об этом НСН заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.
В России может появиться мам-шеринг для обмена детскими товарами, заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает Life.ru. Она напомнила, что многие родители после появления ребенка вынуждены значительно тратиться на товары, которые нужны всего несколько месяцев. Волынец уверена, что такой сервис станет серьезной помощью для молодых семей и одним из стимулов к росту рождаемости в стране. Пожигайло назвал разумным предложение Волынец и отметил, что в рамках мам-шеринга важно обмениваться не только вещами, но и информацией.
«Предложение Волынец очень разумное. Как отец восьмерых детей, у которого дом забит игрушками и детской одеждой, я иногда задумываюсь над тем, что что-то надо выбросить, хотя и жалко. Если бы мы знали, что кто-то нуждается в игрушках и одежде, конечно, мы бы с удовольствием их бесплатно отдали. Может быть, возникла бы на фоне этого и дружба между мамами. Подчеркну, что нужен обмен не только вещами, но и информацией, например, как лечить ребенка, к какому врачу лучше обратиться. Надо подумать, как эту идею реализовать: например, маркетплейсы могли бы сделать специальную вкладку на своих сайтах. Добавлю, что я поддерживаю именно адресную помощь, а не отправку куда-то вещей машинами», — сказал Пожигайло.
Ранее сообщалось, что школьные и родительские чаты в школах Москвы планируют перевести на национальный мессенджер Max.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры раскрыли, как подорожал новогодний отдых в России
- Маркетплейсам запретят скидки за оплату через кошелек из-за жалоб банков
- Путин: РФ сделает все необходимое по компенсациям из-за крушения самолета AZAL
- Путин назвал причины авиакатастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний»
- Автоэксперта удивил слух о продаже «Нивы» в Европе
- Правительство отказалось досрочно завершать эксперимент по самозанятым
- Вернутся в «серую зону»: Самозанятые начнут скрывать доходы при ужесточении условий
- К бесплатному обмену детскими вещами призвали подключить маркетплейсы
- Юрист: Штрафы не решат проблему интернет-монополии в домах
- Мигранты попросили выдавать ВНЖ за долгую работу на государство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru