Предложение создать в России мам-шеринг — разумный выход для родителей, которые хотели бы бесплатно отдать в другие семьи хорошие и качественные вещи, не подходящие по возрасту их детям, сказал НСН Павел Пожигайло.

Маркетплейсы могли бы сделать специальную вкладку на своих сайтах для бесплатного обмена детскими вещами. Об этом НСН заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

В России может появиться мам-шеринг для обмена детскими товарами, заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает Life.ru. Она напомнила, что многие родители после появления ребенка вынуждены значительно тратиться на товары, которые нужны всего несколько месяцев. Волынец уверена, что такой сервис станет серьезной помощью для молодых семей и одним из стимулов к росту рождаемости в стране. Пожигайло назвал разумным предложение Волынец и отметил, что в рамках мам-шеринга важно обмениваться не только вещами, но и информацией.

В России участились случаи обмана россиян через родительские чаты школьников

«Предложение Волынец очень разумное. Как отец восьмерых детей, у которого дом забит игрушками и детской одеждой, я иногда задумываюсь над тем, что что-то надо выбросить, хотя и жалко. Если бы мы знали, что кто-то нуждается в игрушках и одежде, конечно, мы бы с удовольствием их бесплатно отдали. Может быть, возникла бы на фоне этого и дружба между мамами. Подчеркну, что нужен обмен не только вещами, но и информацией, например, как лечить ребенка, к какому врачу лучше обратиться. Надо подумать, как эту идею реализовать: например, маркетплейсы могли бы сделать специальную вкладку на своих сайтах. Добавлю, что я поддерживаю именно адресную помощь, а не отправку куда-то вещей машинами», — сказал Пожигайло.

Ранее сообщалось, что школьные и родительские чаты в школах Москвы планируют перевести на национальный мессенджер Max.

ФОТО: РИА Новости
