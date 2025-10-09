Маркетплейсы могли бы сделать специальную вкладку на своих сайтах для бесплатного обмена детскими вещами. Об этом НСН заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

В России может появиться мам-шеринг для обмена детскими товарами, заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает Life.ru. Она напомнила, что многие родители после появления ребенка вынуждены значительно тратиться на товары, которые нужны всего несколько месяцев. Волынец уверена, что такой сервис станет серьезной помощью для молодых семей и одним из стимулов к росту рождаемости в стране. Пожигайло назвал разумным предложение Волынец и отметил, что в рамках мам-шеринга важно обмениваться не только вещами, но и информацией.