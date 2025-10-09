Психолог предложила групповые консультации для пенсионеров из-за мошенников

«Не все внуки обладают достаточным терпением, чтобы общаться со своими возрастными родственникам. Нужно готовить серьезную, социально подкрепляемую базу. Нужно информировать людей на понятном для них уровне, на доступном для возрастного поколения виде. В момент стресса не все смогут сообразить… Обсуждение и подготовка людей должны проходить в той группе, которые являются максимально социально уязвимыми. У них доверие друг к другу больше, они будут этим делиться друг с другом. Мне говорили, что далеко не каждый пенсионер пойдет в полицию возвращать свои деньги. Кому-то стыдно, неловко, кто-то боится, что его признают недееспособным…», - уточнила она.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский сообщил «Радиоточке НСН», что в начале нулевых в до 30 миллионов россиян старше 65 лет не успели адаптироваться в цифровом пространстве, что сделало их особенно уязвимыми перед лицом мошенников.

