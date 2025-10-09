Правительство отказалось досрочно завершать эксперимент по самозанятым

Российские власти не планируют менять режим работы и налогообложения самозанятых. Об этом заявили в правительстве РФ.

Вернутся в «серую зону»: Самозанятые начнут скрывать доходы при ужесточении условий

В кабмине напомнили, что данный эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году.

«В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правительству РФ предложили к 2026 году завершить эксперимент, связанный с самозанятыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
