Правительство отказалось досрочно завершать эксперимент по самозанятым
9 октября 202514:36
Российские власти не планируют менять режим работы и налогообложения самозанятых. Об этом заявили в правительстве РФ.
В кабмине напомнили, что данный эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году.
«В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что правительству РФ предложили к 2026 году завершить эксперимент, связанный с самозанятыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
