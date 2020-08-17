«Рэкетир на пенсии»: решением суда АУЕ не победить
Авторитетный писатель Михаил Орский в беседе с НСН рассказал, как бороться с романтизацией криминала среди молодежи.
Верховный суд России признал общественное движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организацией.
Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН выразил сомнение в исполнимости решения суда.
«Что касается закона, то природа не терпит пустоты. В идею из ружья не стреляют. Дайте альтернативную идею. Ее нет. Комсомола нет, скаутского движения нет, русского национального движения нет. Какая идея нашего государства? Ее нет. Ничего, кроме дубинок, ничего, кроме репрессивных мер. У меня сыну 13 лет, у него нет никаких проблем с АУЕ. Несмотря на то, что папа вроде блатной. Он в Москве занимается футболом, дзюдо, английским. Какое АУЕ? Когда у него есть время на какое-то АУЕ? Здесь молодежи есть куда податься. Значит, нужно не репрессивные законы принимать, а где-то там, на Дальнем Востоке, в провинциальных городах открывать спортивные секции. Нормально платить детским тренерам. И тогда не будет никакого АУЕ!» - подчеркнул Орский.
Он рассказал, как бороться с романтизацией криминала. «Мое отношение к этому движению отрицательное, потому что преступный мир – не гламур. И когда я вижу сайты, где золотые мерседесы, золотые пистолеты, девочки в сетчатых колготках, пачки долларов, у молодежи создается совершенно превратное впечатление, что преступный мир ждет их с распростертыми объятиями. Такую молодежь нужно возить на кладбища в Екатеринбург или Владивосток, где целые аллеи убитых молодых парней. Нужно рассказывать им о проигранных в карты розовых жопах, о том, как калечат «мусора», о проценте туберкулеза в лагерях. Просто показать им статистику больных», - перечислил собеседник НСН.
По мнению эксперта, решение суда скажется не на приверженцах субкультуры АУЕ, а на любителях шансона. «Какая будет правоприменительная практика? У меня свой канал, где я рассказываю о прожитых годах. Мне некоторые говорят, что я романтизирую. А я не романтизирую, просто я неплохой рассказчик и веселый человек. Огромный пласт шансона – от Розенбаума и Шуфутинского до Дюмина и Ильдара Южного – попадает под АУЕ или нет? Криминальный сериал, какая-нибудь «Бригада», - попадает или нет?» - спросил Орский.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в интервью НСН заявил, что запретами в СМИ распространение криминальных субкультур остановить невозможно.
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