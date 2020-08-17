«Рэкетир на пенсии»: решением суда АУЕ не победить

Он рассказал, как бороться с романтизацией криминала. «Мое отношение к этому движению отрицательное, потому что преступный мир – не гламур. И когда я вижу сайты, где золотые мерседесы, золотые пистолеты, девочки в сетчатых колготках, пачки долларов, у молодежи создается совершенно превратное впечатление, что преступный мир ждет их с распростертыми объятиями. Такую молодежь нужно возить на кладбища в Екатеринбург или Владивосток, где целые аллеи убитых молодых парней. Нужно рассказывать им о проигранных в карты розовых жопах, о том, как калечат «мусора», о проценте туберкулеза в лагерях. Просто показать им статистику больных», - перечислил собеседник НСН.

По мнению эксперта, решение суда скажется не на приверженцах субкультуры АУЕ, а на любителях шансона. «Какая будет правоприменительная практика? У меня свой канал, где я рассказываю о прожитых годах. Мне некоторые говорят, что я романтизирую. А я не романтизирую, просто я неплохой рассказчик и веселый человек. Огромный пласт шансона – от Розенбаума и Шуфутинского до Дюмина и Ильдара Южного – попадает под АУЕ или нет? Криминальный сериал, какая-нибудь «Бригада», - попадает или нет?» - спросил Орский.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в интервью НСН заявил, что запретами в СМИ распространение криминальных субкультур остановить невозможно.

