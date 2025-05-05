Клименко также отметил, что слухи о грядущей «смерти» популярных мессенджеров и соцсетей преувеличены, при этом все они будут превращаться в СМИ.

«Лет пять назад все считали, что Telegram не выдержит, если не продастся кому-то из крупных игроков, и рано или поздно проиграет монстрам. Но выяснилось, что в современном мире даже мелкий платный аккаунт, если людей все устраивает, вполне обеспечивает неплохое существование и монетизацию для подобных сервисов. Миллиард пользователей говорит сам за себя. Поэтому, с одной стороны, сложно закрывать нишу и говорить о том, что завтра уйдет WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Другой вопрос, что, может быть, он рано или поздно сменит имя и станет каким-то другим, но это маловероятно. В интернете у всех есть шансы. Если раньше в запрещенной у нас сети была идеология "коммуникации внутри семьи", то сейчас это контент и превращение в заменитель СМИ. У нас тот же путь должна пройти "ВКонтакте". У Дурова в Telegram уже и каналы, и дни рождения, и напоминалки, и контент. Каждый построил свой контакт-лифт и со школы ведет те или иные структуры, но теперь вся сеть больше работает не на создание аудитории, а на ее эксплуатацию с помощью контента. Все с разных сторон идут в одну точку», – заключил собеседник НСН.

В конце марта стало известно, что компания МТС закроет свой видеохостинг Nuum, при этом платформа будет доступна пользователям и блогерам до 1 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

