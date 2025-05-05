«Реинкарнация, а не смерть»: Клименко объяснил прекращение работы Skype

У Skype в виде монопродукта не было будущего, при этом другие мессенджеры и соцсети будут превращаться в «заменители СМИ», сказал в эфире НСН Герман Клименко.

Прекращение работы мессенджера Skype не является смертью легендарного сервиса видеозвонков, поскольку его ждет встраивание в экосистему Microsoft, объяснил в интервью НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Сервис Skype 5 мая официально прекратил свою работу. При этом компания Microsoft предлагает его пользователям воспользоваться платформой Teams, в которой также можно звонить и создавать чаты.

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«Объективно говоря, он не сильно умер. Я зашел в Microsoft Teams, зарегистрировался, там все мои переписки остались. Я бы сказал, что его переназвали, потому что самостоятельное существование Skype бессмысленно в силу того, что сейчас монопродукты практически не выживают. Любой мессенджер сегодня – это экосистема, чуть ли не доставка еды, кикшеринги и прочее. У Skype как торговой марки будущего не было, поэтому Microsoft его реинкарнировал в другом образе, в другой среде потребления. По большому счету, поменялся не сервис, а поменялась точка входа», - объяснил Клименко.

По его словам, Skype не выдержал конкуренцию с мессенджерами.

«У Skype подъели огромную аудиторию мессенджеры, которые стали брать на себя звонки, особенно в России. Он не развивался шире, а просто был сервисом для звонков с высоким качеством, потому что за 20 лет они набрали колоссальный опыт при любом качестве связи обеспечивать нормальный голос. Конкурировали они с мессенджерами, которые, может быть, не так внимательно относились к качеству голоса, но для большинства случаев это проходило. Зато к мессенджерам навешивалось много другое», - указал эксперт.
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Клименко также отметил, что слухи о грядущей «смерти» популярных мессенджеров и соцсетей преувеличены, при этом все они будут превращаться в СМИ.

«Лет пять назад все считали, что Telegram не выдержит, если не продастся кому-то из крупных игроков, и рано или поздно проиграет монстрам. Но выяснилось, что в современном мире даже мелкий платный аккаунт, если людей все устраивает, вполне обеспечивает неплохое существование и монетизацию для подобных сервисов. Миллиард пользователей говорит сам за себя. Поэтому, с одной стороны, сложно закрывать нишу и говорить о том, что завтра уйдет WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Другой вопрос, что, может быть, он рано или поздно сменит имя и станет каким-то другим, но это маловероятно. В интернете у всех есть шансы. Если раньше в запрещенной у нас сети была идеология "коммуникации внутри семьи", то сейчас это контент и превращение в заменитель СМИ. У нас тот же путь должна пройти "ВКонтакте". У Дурова в Telegram уже и каналы, и дни рождения, и напоминалки, и контент. Каждый построил свой контакт-лифт и со школы ведет те или иные структуры, но теперь вся сеть больше работает не на создание аудитории, а на ее эксплуатацию с помощью контента. Все с разных сторон идут в одну точку», – заключил собеседник НСН.

В конце марта стало известно, что компания МТС закроет свой видеохостинг Nuum, при этом платформа будет доступна пользователям и блогерам до 1 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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