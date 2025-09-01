Собеседник НСН назвал должностным преступлением регистрацию с корпоративного аккаунта.

«Если в трудовом договоре будут прописаны четкие правила, то регистрация с корпоративного аккаунта на сомнительных онлайн-ресурсах можно будет рассматривать как должностное нарушение, так как корпоративные ресурсы сотрудник не имеет права использовать для личных целей. В этом случае служба безопасности имеет право пресекать подобные вещи. Однако сама по себе утечка почты сотрудника — еще не трагедия. Мы сами раздаем визитки налево и направо. Но дело в том, что нас атакуют роботы, которые собирают информацию по профилям потенциальных жертв из различных баз данных: доставки еды, такси и так далее. Это позволяет собрать огромный объем информации, что позволяет злоумышленникам обращаться к нам по имени, называть банки, в которых мы храним деньги, упоминать людей, которых мы знаем. Подобные таргетированные атаки более успешны, чем просто “холодный” прозвон. В киберсреде можно не быть целью злоумышленников, но стать их жертвой. Поэтому каждый сотрудник должен отвечать за собственную безопасность, а также за безопасность своих родных, близких, коллег и корпорации», — добавил эксперт по кибербезопасности.

В заключение Седов отметил, что менять пароль от корпоративной почты необходимо каждые полгода-год.

«Есть строгие правила, когда пароль меняется принудительно каждые три месяца. На мой взгляд, это избыточная мера. Нормальное время для смены пароля — не реже, чем раз в полгода-год, в зависимости от важности того ресурса, к котором вы общаетесь. Если сотрудник не успеет обновить пароль в течении 7-10 дней, то его доступ к корпоративным ресурсам со старым паролем будет заблокирован. Зачем это нужно? Во-первых, нас атакуют не люди, а роботы, которые брутфорс-алгоритмами, то есть методом грубой силы, взлома с перебором возможных комбинаций паролей, занимаются компрометацией паролей. Полгода — это тот срок, когда подбор пароля из восьми-девяти символов составит несколько месяцев. Даже если вычислительные мощности будут усилены, раз в полгода — это достаточно, чтобы обновиться пароль на стойкий, который удовлетворяет политике безопасности», — подытожил он.

