Россиян предупредили о рисках утечки данных через «умные» зубные щетки

Она отметила, что многие модели таких щеток собирают детальную информацию о пользователе: продолжительность чистки, силу нажатия, местоположение, если устройство подключено к смартфону.

Однако большая часть таких щеток не обеспечена должным уровнем защиты, поэтому мошенники научились их взламывать. Таким образом, их можно использовать для добычи криптовалюты, DDoS-атак и доступа к умному дому.

Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов рассказал НСН о последствиях от взлома роутеров.



