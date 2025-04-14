Россиян предупредили о рисках утечки данных через «умные» зубные щетки
Современные «умные» зубные щетки, имеющие функцию Bluetooth-подключения, могут использоваться мошенниками для получения конфиденциальных данных. Об этом рассказала заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она отметила, что многие модели таких щеток собирают детальную информацию о пользователе: продолжительность чистки, силу нажатия, местоположение, если устройство подключено к смартфону.
Однако большая часть таких щеток не обеспечена должным уровнем защиты, поэтому мошенники научились их взламывать. Таким образом, их можно использовать для добычи криптовалюты, DDoS-атак и доступа к умному дому.
Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов рассказал НСН о последствиях от взлома роутеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru