Россиян предупредили о пике «самых опасных» осенних пожаров
Прогнозы по Московской области в этом году благоприятные, несмотря на обилие торфяников, заявил НСН Григорий Куксин.
Сейчас осенние пожары из-за поджога травы уже действуют в южных регионах – в Поволжье, на юге Урала, идет тушение в Челябинской области, также ситуация непростая на Дальнем Востоке, заявил НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Высокий риск возникновения лесных пожаров в сентябре зафиксирован на юге России, Северном Кавказе, в Поволжье, отдельных районах Дальнего Востока и Сибири, рассказали в Рослесхозе. Этот год с точки зрения лесных пожаров уже можно признать уникальным, пишут «Известия». Примерно 99% площадей, пройденных огнем с 1 января до 5 сентября, располагаются в Дальневосточном округе, а 63% пострадавших лесов находятся в Забайкалье. Куксин назвал самые опасные очаги.
«В России пожароопасный сезон стал круглогодичным. Пожары у нас происходят во все месяцы, даже зимой. Последние годы мы видим тенденцию, когда осенью появляется еще один пик. Это связано с изменением климата. Осенний пик – это больше ландшафтные пожары, когда люди поджигают траву. Эти пожары больше всего угрожают населенным пунктам. Сейчас такие пожары уже действуют в южных регионах – в Поволжье, вся степная зона, на юге Урала. Сейчас идет тушение в Челябинской области, например. Также ситуация непростая на Дальнем Востоке, Амурская область, Бурятия, плюс Астраханская область. Сентябрь и октябрь - это у нас период нового пика. Эти пожары отличаются тем, что они очень быстрые, огонь идет быстрее, чем в лесу. Именно от таких пожаров погибает больше людей, больше, чем от летних лесных пожаров. Надо рассказывать людям, что поджигать траву нельзя, а при обнаружении горения вызывать пожарных. Второй момент – это торфяные пожары, которые продлеваются еще с весны», - рассказал он.
По словам специалиста, в этом году торфяники практически не угрожают столичному региону.
«Что касается Московской области, прогнозы благоприятные, несмотря на обилие торфяников. Этот регион лучше обеспечен людьми, техникой. Столица вынесла уроки из 2010 года, многие торфяники искоренены. Конечно, будут очаги, но регион справится. Дым обычно приходит из соседних регионов – из Владимирской, Ярославской, Тверской, Рязанской. Тут важно, чтобы эти регионы тоже были обеспечены людьми, техникой и средствами», - заключил собеседник НСН.
Количество экстремальных погодных событий в мире будет увеличиваться, 2025 год это продемонстрирует и по количеству пожаров, и по сильным осадкам, которые могут приводить к наводнениям, и по засухам, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru