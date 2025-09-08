Сейчас осенние пожары из-за поджога травы уже действуют в южных регионах – в Поволжье, на юге Урала, идет тушение в Челябинской области, также ситуация непростая на Дальнем Востоке, заявил НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

Высокий риск возникновения лесных пожаров в сентябре зафиксирован на юге России, Северном Кавказе, в Поволжье, отдельных районах Дальнего Востока и Сибири, рассказали в Рослесхозе. Этот год с точки зрения лесных пожаров уже можно признать уникальным, пишут «Известия». Примерно 99% площадей, пройденных огнем с 1 января до 5 сентября, располагаются в Дальневосточном округе, а 63% пострадавших лесов находятся в Забайкалье. Куксин назвал самые опасные очаги.