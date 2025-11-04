Путин не получал поздравления от Трампа с Днем народного единства

Президент России Владимир Путин не получил поздравления с Днем народного единства от главы США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, американская сторона не направляла поздравление, поскольку этот праздник не относится к числу международных и не требует обязательных протокольных жестов.

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

«Нет, это же не национальное празднование. Протокол не предусмотрен. Некоторые страны направляют», — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник установлен в память о событиях 1612 года, когда ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Дата была утверждена как государственный праздник в 2005 году, заменив День согласия и примирения, передает «Радиоточка НСН».

