Путин не получал поздравления от Трампа с Днем народного единства
Президент России Владимир Путин не получил поздравления с Днем народного единства от главы США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, американская сторона не направляла поздравление, поскольку этот праздник не относится к числу международных и не требует обязательных протокольных жестов.
«Нет, это же не национальное празднование. Протокол не предусмотрен. Некоторые страны направляют», — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.
День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник установлен в память о событиях 1612 года, когда ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Дата была утверждена как государственный праздник в 2005 году, заменив День согласия и примирения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США подтвердили продолжение поставок оружия Украине
- Путин не получал поздравления от Трампа с Днем народного единства
- Российским ватерполистам разрешили участвовать в международных турнирах
- Каллас рассказала, когда Украина может вступить в Евросоюз
- В Еврокомиссии назвали причину задержки вступления Сербии в Евросоюз
- Роналду заявил, что всегда стремился стать миллиардером
- Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию
- Путин подписал закон об отправке резервистов на защиту важных объектов
- Путин назначил Орешкина главой делегации РФ на саммите G20 в ЮАР
- Дэвид Бекхэм официально стал «сэром»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru