Путин подписал закон об отправке резервистов на защиту важных объектов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о привлечении резервистов на защиту критически важных объектов в мирное время. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу

Речь идёт о гражданах, добровольно заключивших с министерством обороны РФ контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Привлечение их на двухмесячные спецсборы будет осуществляться на основании указа президента РФ, порядок их проведения будет установлен кабинетом министров.

Отмечается, что привлекать планируется «наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан». Под критически важными подразумеваются объекты энергетики и транспорта, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МобилизацияМинобороны РФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры