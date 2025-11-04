Путин подписал закон об отправке резервистов на защиту важных объектов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о привлечении резервистов на защиту критически важных объектов в мирное время. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Речь идёт о гражданах, добровольно заключивших с министерством обороны РФ контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Привлечение их на двухмесячные спецсборы будет осуществляться на основании указа президента РФ, порядок их проведения будет установлен кабинетом министров.
Отмечается, что привлекать планируется «наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан». Под критически важными подразумеваются объекты энергетики и транспорта, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.
Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон об отправке резервистов на защиту важных объектов
- Путин назначил Орешкина главой делегации РФ на саммите G20 в ЮАР
- Дэвид Бекхэм официально стал «сэром»
- В туриндустрии раскрыли, куда и за сколько россияне поедут на Новый год
- Покупатель активов «Лукойла» отказался возвращать их после снятия санкций
- В Госдуме напомнили об изменении крайнего срока оплаты ЖКУ в 2026 году
- Еврокомиссия заявила, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен
- СМИ: Умер самый богатый человек Великобритании
- Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
- Мирный житель был ранен в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru