Путин подписал закон об отправке резервистов на защиту важных объектов

Речь идёт о гражданах, добровольно заключивших с министерством обороны РФ контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Привлечение их на двухмесячные спецсборы будет осуществляться на основании указа президента РФ, порядок их проведения будет установлен кабинетом министров.

Отмечается, что привлекать планируется «наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан». Под критически важными подразумеваются объекты энергетики и транспорта, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

