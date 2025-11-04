Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную службу в армию. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться в течение года - с 1 января по 31 декабря.
Что касается отправки призывников к местам службы, то она будет осуществляться по старым правилам - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для отдельных категорий граждан установлены особые сроки отправки.
Также закон закрепляет срок явки в военкомат по электронной повестке - в течение 30 дней со дня её размещения в реестре.
Ранее Путин подписал закон об отправке резервистов на защиту важных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Еврокомиссии назвали причину задержки вступления Сербии в Евросоюз
- Роналду заявил, что всегда стремился стать миллиардером
- Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию
- Путин подписал закон об отправке резервистов на защиту важных объектов
- Путин назначил Орешкина главой делегации РФ на саммите G20 в ЮАР
- Дэвид Бекхэм официально стал «сэром»
- В туриндустрии раскрыли, куда и за сколько россияне поедут на Новый год
- Покупатель активов «Лукойла» отказался возвращать их после снятия санкций
- В Госдуме напомнили об изменении крайнего срока оплаты ЖКУ в 2026 году
- Еврокомиссия заявила, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru