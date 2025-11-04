Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться в течение года - с 1 января по 31 декабря.

Что касается отправки призывников к местам службы, то она будет осуществляться по старым правилам - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для отдельных категорий граждан установлены особые сроки отправки.

Также закон закрепляет срок явки в военкомат по электронной повестке - в течение 30 дней со дня её размещения в реестре.

Ранее Путин подписал закон об отправке резервистов на защиту важных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

