Дэвид Бекхэм официально стал «сэром»
Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм официально получил рыцарский титул. Церемония посвящения прошла в Беркшире, её провёл король Великобритании Карл III.
Бекхэм был посвящён в рыцари за заслуги перед футболом и британским обществом. Теперь экс-футболиста следует называть «сэром», а его супругу Викторию — «леди».
«Я невероятно горжусь этим... Я люблю свою страну.... Мне повезло путешествовать по миру, и всё, о чем люди хотят со мной говорить, — это о нашей монархии. Я горжусь ею», - заявил Бекхэм.
Ранее в рыцари был посвящён британский актёр Гэри Олдман, который отметил, что эта награда значит для него больше, чем премия «Оскар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
