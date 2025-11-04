Дэвид Бекхэм официально стал «сэром»

Бекхэм был посвящён в рыцари за заслуги перед футболом и британским обществом. Теперь экс-футболиста следует называть «сэром», а его супругу Викторию — «леди».

«Я невероятно горжусь этим... Я люблю свою страну.... Мне повезло путешествовать по миру, и всё, о чем люди хотят со мной говорить, — это о нашей монархии. Я горжусь ею», - заявил Бекхэм.

Ранее в рыцари был посвящён британский актёр Гэри Олдман, который отметил, что эта награда значит для него больше, чем премия «Оскар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

