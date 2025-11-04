Каллас рассказала, когда Украина может вступить в Евросоюз
К 2030 году в Евросоюз могут вступить Украина, Молдавия, Албания и Черногория. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
На пресс-конференции в Брюсселе она указала, что в сообществе считают реалистичным присоединение новых стран, однако у указанных государств «наилучшие перспективы».
Каллас также добавила, что вступление в Евросоюз должно стать для Киева «важной гарантией безопасности».
Ранее в Еврокомиссии отметили, что рассчитывают на начало переговоров по существу о членстве Украины в Евросоюзе до конца 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
