Каллас рассказала, когда Украина может вступить в Евросоюз

К 2030 году в Евросоюз могут вступить Украина, Молдавия, Албания и Черногория. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

В Еврокомиссии назвали причину задержки вступления Сербии в Евросоюз

На пресс-конференции в Брюсселе она указала, что в сообществе считают реалистичным присоединение новых стран, однако у указанных государств «наилучшие перспективы».

Каллас также добавила, что вступление в Евросоюз должно стать для Киева «важной гарантией безопасности».

Ранее в Еврокомиссии отметили, что рассчитывают на начало переговоров по существу о членстве Украины в Евросоюзе до конца 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзЕврокомиссияУкраина

