США подтвердили продолжение поставок оружия Украине

Кандидат на пост помощника министра обороны США по стратегии, планам и потенциалу Остин Дамер заявил, что Вашингтон не прекращал военные поставки Киеву. Об этом он сообщил во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената, где рассматривалась его кандидатура.

По словам Дамера, ему «неизвестно о какой-либо паузе» в предоставлении Украине военной помощи. Он подчеркнул, что все программы поддержки продолжают действовать в прежнем режиме.

Трамп ждет от Китая помощи в переговорах с Россией

Чиновник также отметил, что президент Дональд Трамп ранее ясно дал понять позицию Вашингтона по этому вопросу. По его словам, США намерены и дальше поставлять Киеву вооружение и военную технику.

Дамер добавил, что появившиеся в прессе сообщения о приостановке поставок не соответствуют действительности. Он назвал их неточными и подчеркнул, что официальных решений о паузе в военной помощи принято не было, передает «Радиоточка НСН».

