В Еврокомиссии назвали причину задержки вступления Сербии в Евросоюз
Власти Сербии продолжают настаивать, что вступление в Евросоюз является стратегической целью, однако темпы реформ в стране замедлились. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения объединения Марта Кос.
Выступая в Европарламенте, она указала, что позитивные изменения действительно есть, однако Сербии «необходимы более убедительные реформы, особенно в фундаментальных областях».
«Мы также должны увидеть соответствие общей внешней политике и политике безопасности», - подчеркнула Кос.
Она также добавила, что Белград должен бороться с антиевропейской риторикой.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что для прогресса по членству в Евросоюзе Сербии следует присоединиться к европейским санкциям против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
