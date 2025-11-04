В Еврокомиссии назвали причину задержки вступления Сербии в Евросоюз

Власти Сербии продолжают настаивать, что вступление в Евросоюз является стратегической целью, однако темпы реформ в стране замедлились. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения объединения Марта Кос.

Еврокомиссия заявила, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен

Выступая в Европарламенте, она указала, что позитивные изменения действительно есть, однако Сербии «необходимы более убедительные реформы, особенно в фундаментальных областях».

«Мы также должны увидеть соответствие общей внешней политике и политике безопасности», - подчеркнула Кос.

Она также добавила, что Белград должен бороться с антиевропейской риторикой.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что для прогресса по членству в Евросоюзе Сербии следует присоединиться к европейским санкциям против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

