Роналду заявил, что всегда стремился стать миллиардером

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду в беседе с журналистом Пирсом Морганом признался, что всегда стремился стать миллиардером.

Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба

По данным Bloomberg, португалец стал первым в мире футболистом-миллиардером, его состояние оценили в 1,4 миллиарда долларов.

«Это похоже на выигрыш «Золотого мяча»... Стать миллиардером было одной из моих главных целей», — так Роналду описал свои эмоции.

Ранее журнал Forbes сообщил, что Роналду снова стал самым высокооплачиваемым футболистом, заработав за год 280 млн долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

