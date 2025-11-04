Роналду заявил, что всегда стремился стать миллиардером

По данным Bloomberg, португалец стал первым в мире футболистом-миллиардером, его состояние оценили в 1,4 миллиарда долларов.

«Это похоже на выигрыш «Золотого мяча»... Стать миллиардером было одной из моих главных целей», — так Роналду описал свои эмоции.

Ранее журнал Forbes сообщил, что Роналду снова стал самым высокооплачиваемым футболистом, заработав за год 280 млн долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

