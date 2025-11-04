Путин назначил Орешкина главой делегации РФ на саммите G20 в ЮАР

Согласно распоряжению российского лидера, которое опубликовано на официальном портале правовых актов, её возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

В состав делегации вошли начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов и его заместитель Светлана Лукаш, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин и замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет лично участвовать в саммите G20 в ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

