Путин назначил Орешкина главой делегации РФ на саммите G20 в ЮАР
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации России на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдёт в ЮАР 20-24 ноября.
Согласно распоряжению российского лидера, которое опубликовано на официальном портале правовых актов, её возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
В состав делегации вошли начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов и его заместитель Светлана Лукаш, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин и замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет лично участвовать в саммите G20 в ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назначил Орешкина главой делегации РФ на саммите G20 в ЮАР
- Дэвид Бекхэм официально стал «сэром»
- В туриндустрии раскрыли, куда и за сколько россияне поедут на Новый год
- Покупатель активов «Лукойла» отказался возвращать их после снятия санкций
- В Госдуме напомнили об изменении крайнего срока оплаты ЖКУ в 2026 году
- Еврокомиссия заявила, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен
- СМИ: Умер самый богатый человек Великобритании
- Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
- Мирный житель был ранен в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
- Еврокомиссия: Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru