Российским ватерполистам разрешили участвовать в международных турнирах
Ватерполисты из России и Белоруссии смогут участвовать в международных турнирах с 1 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics).
Отмечается, что россияне получили допуск только в нейтральном статусе, любые ассоциации со страной во время соревнований запрещены. Аналогичные правила установлены для ватерполистов из Белоруссии. При этом World Aquatics первой из международных организация разрешила российским спортсменам участвовать в командном виде спорта.
«Настоящие принципы... применимы к атлетам, желающим принять участие... в плавании, плавании на открытой воде, синхронном плавании, водном поло, прыжках в воду во всех возрастных категориях», - указали в федерации.
Ранее в Федерации керлинга России заявили о намерении подать апелляцию на недопуск к международным турнирам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
