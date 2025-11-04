Российским ватерполистам разрешили участвовать в международных турнирах

Ватерполисты из России и Белоруссии смогут участвовать в международных турнирах с 1 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics).

Почему российским саночникам бессмысленно ждать Олимпиаду

Отмечается, что россияне получили допуск только в нейтральном статусе, любые ассоциации со страной во время соревнований запрещены. Аналогичные правила установлены для ватерполистов из Белоруссии. При этом World Aquatics первой из международных организация разрешила российским спортсменам участвовать в командном виде спорта.

«Настоящие принципы... применимы к атлетам, желающим принять участие... в плавании, плавании на открытой воде, синхронном плавании, водном поло, прыжках в воду во всех возрастных категориях», - указали в федерации.

Ранее в Федерации керлинга России заявили о намерении подать апелляцию на недопуск к международным турнирам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: соцсети
ТЕГИ:СпортРоссиянеРоссияСпортсмены

Горячие новости

Все новости

партнеры