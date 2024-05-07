«Регионам мало»: Нехватка камер наблюдения сравняет Россию с Венесуэлой
Если в Москве по статистике совершается около трех убийств на 100 тысяч населения, то в одном из российских регионов этот показатель достиг 60, заявил НСН Алексей Титов.
Системы видеонаблюдения показывают высокую эффективность в предотвращении правонарушений, однако технические системы пока не могут осуществлять сложную аналитику без контроля пользователя. Об этом в разговоре с НСН рассказал гендиректор «Интемс» Алексей Титов.
В 2024 году в России сильно вырастет количество «штрафных камер» с искусственным интеллектом, которые фиксируют различные нарушения в автоматическом режиме, сообщают «Известия» со ссылкой на подсчеты аналитиков. По данным издания, количество систем видеонаблюдения в 2023 году выросло на 12%, в 2024 году оно может вырасти еще на 11%. Однако Титов усомнился в эффективности подобной видеоаналитики.
«Систему видеонаблюдения активно использует государство, юридические лица и физические лица. Это популярное техническое средство безопасности. Если говорить о видеоаналитике, опыт выставления автоматических штрафов за превышение скорости очень привлекателен. Но чем сложнее анализ, тем больше ошибок. При распознавании автомобильного номера вероятность неточностей составит 1%. Выброс мусора и прочие действия – сложные процессы, которые на данный момент невозможно полностью выявлять в автоматическом режиме, требуется контроль со стороны человека. Есть порог, когда количество ошибок обесценивает применение видеоаналитики», - сообщил он.
Если в Москве «штрафные камеры» уже получили широкое применение, то в регионах пока наблюдается иная ситуация, добавил собеседник НСН.
«Городская система видеонаблюдения Москвы «Безопасный город» снижает уровень преступности. Хранение видеоархива рассчитано на пять дней, поэтому эффективность расследования преступлений по горячим следам выросла. У регионов все хуже, у них меньше денег, меньше возможностей. Там меньше камер и выше преступность. В Москве совершается около трех убийств на 100 тысяч населения, а верхняя планка по России в одном из регионов – 60 убийств на 100 тысяч населения, это венесуэльский уровень», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что в Москве камеры начали штрафовать за стоянку свыше пяти минут на «направляющем островке». Отмечается, что столичный ЦОДД и ГИБДД в рамках пилотного проекта запрограммировали пока что одну камеру в районе Лефортово. В скором времени таких автоматических комплексов может стать больше, передает «Радиоточка НСН».
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