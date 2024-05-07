«Регионам мало»: Нехватка камер наблюдения сравняет Россию с Венесуэлой

В 2024 году в России сильно вырастет количество «штрафных камер» с искусственным интеллектом, которые фиксируют различные нарушения в автоматическом режиме, сообщают «Известия» со ссылкой на подсчеты аналитиков. По данным издания, количество систем видеонаблюдения в 2023 году выросло на 12%, в 2024 году оно может вырасти еще на 11%. Однако Титов усомнился в эффективности подобной видеоаналитики.

«Систему видеонаблюдения активно использует государство, юридические лица и физические лица. Это популярное техническое средство безопасности. Если говорить о видеоаналитике, опыт выставления автоматических штрафов за превышение скорости очень привлекателен. Но чем сложнее анализ, тем больше ошибок. При распознавании автомобильного номера вероятность неточностей составит 1%. Выброс мусора и прочие действия – сложные процессы, которые на данный момент невозможно полностью выявлять в автоматическом режиме, требуется контроль со стороны человека. Есть порог, когда количество ошибок обесценивает применение видеоаналитики», - сообщил он.