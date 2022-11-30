В парках Подмосковья появились камеры видеонаблюдения с функцией подсчета посетителей
Парки культуры и отдыха Московской области оснащают камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион», сообщает телеканал «360».
Оборудование позволяет подсчитывать, распознавать и отслеживать силуэты посетителей. Как сообщает Министерство благоустройства региона и Главное управление региональной безопасности, работа ведется в первую очередь для безопасности граждан.
В настоящее время поставлено 252 камеры в 76 парках. Сейчас подсчет посетителей в некоторых парках проводим с помощью специальных счетчиков. А с 1 марта это будет делаться с помощью камер. Сегодня в парках региона работает 2 тыс. 431 видеокамера. 252 камеры оснащены функцией подсчета посетителей.
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