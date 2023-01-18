«Заглохнет, не начавшись»: Названы условия для выпуска IP-камер наблюдения в России

Накануне «Известия» сообщили, что уже в этом году в России должно начаться производство IP-камер видеонаблюдения и их внедрение. Отмечается, что ежегодно в России будет изготавливаться около полумиллиона таких устройств. Указывается, что проект поможет снизить зависимость госструктур, бизнеса и обычных пользователей видеонаблюдения от китайской продукции. Алексей Титов отметил, что государство сегодня крайне ориентировано на производство российского оборудования.

«Камеры видеонаблюдения – это достаточно стандартизированные устройства. Государство – это один из крупнейших потребителей систем видеонаблюдения, особенно такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург. Причина еще и в том, что государство сейчас очень сильно ориентировано на производство российского оборудования. Коммерческие структуры будут выбирать уровень цена-качество, а здесь российскому производителю будет крайне сложно конкурировать. Видимо, это будет какая-то отверточная сборка, которая уже делается некоторыми производителями. Вопрос в том, хватит ли денег, это все стоит недешево. В основном, это будет немного дороже, чем китайские аналоги. Выпускать что-то, что немного хуже и еще намного дороже – это будет стратегия, которая вряд ли приведет к успеху. Если государство будет это поддерживать, то будет успех, не будет – это все заглохнет, не начавшись», - сказал Титов.

Он также отметил, что российские власти хотят установить в городах как можно больше камер, чтобы снизить количество преступлений и кратно увеличить эффективность их расследований. Титов указал, что сегодня требуется повышенное внимание к объектам развлечений и критической инфраструктуры.