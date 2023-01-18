«Заглохнет, не начавшись»: Названы условия для выпуска IP-камер наблюдения в России
Производство камер наблюдения выйдет недешево, при этом российский продукт будет стоить дороже, чем китайские аналоги, отметил в эфире НСН Алексей Титов.
Массовое производство IP-камер видеонаблюдения в России может заглохнуть, даже не начавшись, если российским компаниям в этом не будет помогать государство, заявил гендиректор «Интемс» Алексей Титов в разговоре с НСН.
Накануне «Известия» сообщили, что уже в этом году в России должно начаться производство IP-камер видеонаблюдения и их внедрение. Отмечается, что ежегодно в России будет изготавливаться около полумиллиона таких устройств. Указывается, что проект поможет снизить зависимость госструктур, бизнеса и обычных пользователей видеонаблюдения от китайской продукции. Алексей Титов отметил, что государство сегодня крайне ориентировано на производство российского оборудования.
«Камеры видеонаблюдения – это достаточно стандартизированные устройства. Государство – это один из крупнейших потребителей систем видеонаблюдения, особенно такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург. Причина еще и в том, что государство сейчас очень сильно ориентировано на производство российского оборудования. Коммерческие структуры будут выбирать уровень цена-качество, а здесь российскому производителю будет крайне сложно конкурировать. Видимо, это будет какая-то отверточная сборка, которая уже делается некоторыми производителями. Вопрос в том, хватит ли денег, это все стоит недешево. В основном, это будет немного дороже, чем китайские аналоги. Выпускать что-то, что немного хуже и еще намного дороже – это будет стратегия, которая вряд ли приведет к успеху. Если государство будет это поддерживать, то будет успех, не будет – это все заглохнет, не начавшись», - сказал Титов.
Он также отметил, что российские власти хотят установить в городах как можно больше камер, чтобы снизить количество преступлений и кратно увеличить эффективность их расследований. Титов указал, что сегодня требуется повышенное внимание к объектам развлечений и критической инфраструктуры.
«В Москве, если сравнивать с мировыми столицами, далеко не самая высокая концентрация камер. Есть много городов, в основном в Азии, где концентрация камер достаточно выше, чем в Москве, я уже не говорю про регионы, где она очень низкая. Между тем, система безопасности очень сильно влияет на преступность. У нас есть исследования, которые фиксируют снижение количества преступлений, если начинает внедряться система «Безопасный город», в том числе система видеонаблюдений. Она также позволяет очень эффективно расследовать преступления. Но срок хранения видеоархивов в Москве всего лишь пять дней, это очень мало. Нужно также повышенное внимание к объектам, которые связаны с индустрией развлечений, там совершается много преступлений. Также особое внимание требуется к объектам критической инфраструктуры. С учетом того, что Россия участвует в военном конфликте, сильно повышаются риски террористических актов в России», - резюмировал Титов.
Так, по предварительным данным TelecomDaily, в 2022 году в РФ было установлено примерно 5 миллионов камер видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это рекордный показатель: по итогам 2021-го установили 4,9 миллиона.
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