Редкий вонючий пингвин стал птицей года в Новой Зеландии
Желтоглазый пингвин (или хойхо) стал птицей года в Новой Зеландии, передает The Guardian.
Хойхо является самым крупным видом пингвинов в Новой Зеландии, которые находятся под угрозой исчезновения. Хойхо в переводе с языка маори означает «крикун».
Этот вид птиц обитает в густых зарослях льна, кустарника или прибрежных лесах. Они довольно пугливы и пахнут рыбой.
По данным Департамента охраны природы, в мире осталось всего четыре-пять тысяч особей, их численность сокращается. За последние 15 лет число гнездящихся на материке птиц сократилось на 78%, в том числе на 18% только за последний год.
Ранее орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик в беседе с НСН рассказал, что серые цапли активно гнездятся в Подмосковье, поэтому иногда их можно встретить и в столице, где они занесены в Красную книгу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru