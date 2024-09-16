Редкий вонючий пингвин стал птицей года в Новой Зеландии

Хойхо является самым крупным видом пингвинов в Новой Зеландии, которые находятся под угрозой исчезновения. Хойхо в переводе с языка маори означает «крикун».

Этот вид птиц обитает в густых зарослях льна, кустарника или прибрежных лесах. Они довольно пугливы и пахнут рыбой.

По данным Департамента охраны природы, в мире осталось всего четыре-пять тысяч особей, их численность сокращается. За последние 15 лет число гнездящихся на материке птиц сократилось на 78%, в том числе на 18% только за последний год.

Ранее орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик в беседе с НСН рассказал, что серые цапли активно гнездятся в Подмосковье, поэтому иногда их можно встретить и в столице, где они занесены в Красную книгу.

